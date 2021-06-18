Турпоток в Лазаревский район Сочи хотят увеличить на треть за счет развития инфраструктуры

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Лазаревский район Сочи намерены увеличить на треть до 2030 года за счет развития гостиничной, рекреационной и городской инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Развитие гостиничной и рекреационной инфраструктуры Лазаревского района является перспективным направлением пространственного развития туристического потенциала Сочи. До 2030 года это позволит увеличить турпоток в город Сочи на треть при одновременном выравнивании нагрузки на городскую и курортную инфраструктуру в целом", - сказал он.

Сейчас основной туристический поток приходится на Адлерский район Сочи. Там сосредоточены более половины всего номерного фонда Сочи, более половины из объектов - категории четырех и пяти звезд. Это создает нагрузку на городскую инфраструктуру.

В Хостинском и Центральном районах Сочи распределение и емкость объектов равноценны, они представлены в основном крупными санаториями федеральных министерств и ведомств. В Лазаревском районе расположены 345 объектов размещения из 2 400, в основном сосредоточен сегмент эконом-класса. Порядка 85% всех объектов - это объекты категорий одной и двух звезд либо гостиницы, не имеющие звездности.

"Для выравнивания существующего дисбаланса целесообразно акцентировать внимание на развитии городской инженерной инфраструктуры, проведении берегозащитных мероприятий с целью сохранения существующих пляжных территорий и восстановления утраченных - для создания инвестиционного потенциала отельной сети категории три - четыре звезды и сопутствующих сервисов", - добавил Руппель.

Он отметил, что новые гостиничные объекты дадут импульс развитию смежных отраслей, создадут новые рабочие места и дополнительные источники доходов бюджета.

О загрузке на курорте

Единовременно объекты размещения Сочи могут принимать порядка 200 тыс. туристов. Пропускная способность курорта за год при среднегодовой заполняемости в 70% составляет порядка 6,7 млн человек. В майские праздники в Сочи отдохнули более 230 тыс. туристов. В 2021 году курорт ожидает более 4 млн гостей.