Власти Южной Кореи намерены к июлю привить от коронавируса не менее 15 млн человек

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют до конца июня довести по меньшей мере до 15 млн число граждан страны, привитых первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр административного управления и безопасности Чон Хэ Чхоль, выступая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

"До конца июня число жителей страны, привитых против COVID-19, достигнет как минимум 15 млн", - подчеркнул он. Министр указал, что вакцинация сейчас идет быстрыми темпами, а поставки препаратов из-за рубежа стабилизировались.

По состоянию на конец суток 17 июня в общей сложности 14,23 млн жителей Южной Кореи (27,7% населения) привиты первой дозой вакцин от коронавируса, а 3,88 млн человек (7,6% населения) вакцинированы полностью. К сентябрю планируется привить по меньшей мере одной дозой препарата 36 млн человек, или 70% населения, чтобы к ноябрю сформировать коллективный иммунитет.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 июня в стране было зарегистрировано 507 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 150 238. В результате осложнений, вызванных ковидом, за минувшие сутки умерли два человека, общее число смертей составляет 1 996.