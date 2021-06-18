Губернатора Калужской области госпитализировали с коронавирусом

ТАСС, 18 июня. Губернатор Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с коронавирусом. Об этом он написал в пятницу в своем аккаунте в соцсетях.

"Я подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все это проходит в легкой форме, потому что я своевременно сделал прививку", - сказал он.