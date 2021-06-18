Составление иска в суд на портале госуслуг станет автоматизированным

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Запуск суперсервиса "Правосудие онлайн" на портале госуслуг даст возможность в автоматическом режиме формировать иски в суды. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

"Дистанционное обращение в суд гражданина, организации или органа государственной власти через личный кабинет портала госуслуг включает в себя формирование электронного обращения в суд, в том числе на основе стандартизированных форм", - отметил Александр Гусев. Для помощи в формировании иска можно будет воспользоваться справочником исковых требований, автоматически рассчитать размер госпошлины, калькулятора госпошлины. Сервис автоматически определит родовую и территориальную подсудность иска (с возможностью корректировки выбранного суда в ручном режиме) с использованием технологий анализа распознавания свободного текста, введенного заявителем, и текстов, приложенных к обращению документов.

"В нем предусмотрено автоматическое заполнение данных физического лица - истца, третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, и иного участника судебного процесса из профиля портала госуслуг (Ф.И.О. и адрес постоянной регистрации, идентификаторы, подтвержденные персональные данные: телефон, паспорт, e-mail и т.д.) при формировании обращения владельцем личного кабинета с дальнейшей проверкой заявителем собственных предзаполненных данных, их актуализацией (при необходимости)", - добавил Гусев. Автоматически будет осуществляется и проверка правоспособности заявителя. Суперсервис предусматривает также электронную оплату госпошлины с использованием системы "Государственные и муниципальные платежи" и автоматизированную проверку полноты введенных данных при подаче заявления.

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что суперсервис "Правосудие онлайн" планируется запустить до конца этого года в числе шести новых суперсервисов на портале госуслуг. Полностью завершить создание суперсервиса (который предполагает возможности дистанционного ознакомления сторон с материалами и дистанционного участия в судебном заседании) предполагается до конца 2024 года.