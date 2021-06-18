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РБК: в Минобороны разрабатывают средство от коронавируса в виде жвачки и пастилы

По данным издания, после завершения испытаний "мукозальная вакцина" будет включаться в различные схемы лечения и профилактики

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России разрабатывает средство от коронавируса в форме жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы, пишет в пятницу издание РБК со ссылкой на начальника 48 ЦНИИ Минобороны Сергея Борисевича.

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"Да, работы в данном направлении ведутся", - сказал РБК Борисевич.

По данным издания, после завершения испытаний "мукозальная вакцина" (направленная на формирование иммунитета на слизистых оболочках) будет включаться в различные схемы лечения и профилактики.

Ранее институт разработал эмбриональную вакцину "Тэовак" в таблетках, а прошлом году вместе с Центром им. Гамалеи Минздрава - первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V".

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