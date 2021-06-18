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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Месячная норма осадков выпала за ночь в Ялте

По данным синоптиков, всего выпало 42 мм осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала в ночь на пятницу в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму, сообщили ТАСС в Крымском гидрометцентре.

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"С полуночи до 06:00 выпало в Ялте 42 мм, это месячная норма осадков, Никитский сад - 39 мм, Севастополь - 28 мм, Ай-Петри - 84 мм, Ангарский перевал - 28 мм, Херсонес - 80 мм", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на горе Ай-Петри уровень осадков даже превысил месячную норму в 72 мм.

В Гидрометцентре прогнозируют сохранение дождливой погоды в течение суток.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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