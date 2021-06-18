Пенсионерам с севера упростили получение компенсаций за проезд к месту отдыха

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка предоставления компенсаций пенсионерам из северных регионов России за проезд к месту отдыха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в пятницу.

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Упраздняются требования о предъявлении подтверждающего документа из санатория или дома отдыха, а также справка от РЖД о стоимости проезда в отдельных случаях.

"Пенсионерам из северных регионов и приравненных к ним территорий станет проще получить компенсации за проезд к месту отдыха. <...>. Речь идет о северянах, которые обращаются за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. По таким талонам в железнодорожных кассах им выдаются бесплатные проездные билеты", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к документу, решение коснется получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности граждан. Льгота может быть использована раз в два года.

Отмечено, что подобное решение позволит ускорить процесс получения компенсаций, а также сделает его более комфортным.