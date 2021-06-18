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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Почти 1,4 тыс. человек эвакуировали в Крыму из зон подтопления

Среди них 238 детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из зон подтопления в Крыму 1 387 человек, в том числе 238 детей. Об этом в пятницу сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

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"Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, в количестве 1 387 человек, из них 238 детей", - говорится в сообщении.

В четырех пунктах временного размещения (ПВР) на данный момент находится 155 человек, в том числе 39 детей. Отмечается, что в Керчи дополнительно развернуто два ПВР общей вместимостью 1,3 тыс. человек.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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