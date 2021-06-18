Пригожин обратился в Минфин США с заявлением о снятии с него санкций

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер) с заявлением о снятии с него санкций. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Конкорда" во "ВКонтакте".

"Пресс-служба уведомляет, что сегодня, 18 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", - говорится в сообщении.

Пригожин указал, что санкции против него введены "необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы". Он добавил, что санкции ограничивают его права и свободы.

В апреле Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Под санкции, в частности, попали несколько человек и компаний, связанных с Пригожиным, а также несколько граждан Пакистана, связанных с компаниями, которые якобы помогали обходить американские санкции. Сам Пригожин находится в санкционных списках США с 2016 года.