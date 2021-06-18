Поселок Форос под Ялтой остался без питьевой воды из-за отключения насосной станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Электричество отключили на насосной станции поселка Форос под Ялтой, населенный пункт остался без воды, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.
После продолжавшегося всю ночь дождя река Водопадная в Ялте вышла из берегов. Подтопление происходит в хозяйственной зоне, из-за чего город может остаться без света, сказала она ранее журналистам.
"Из-за отключения электричества в санатории "Форос" произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка. Работаем над устранением аварии совместно с водоканалом", - написала Павленко.
Также она сообщила, что в Алупке селевой поток сошел на дорогу. "Гаспра - утром произошло подтопление трансформаторной подстанции. Вода отведена, работа - в штатном режиме", - добавила Павленко.
Сложная обстановка, по ее словам, складывается в районе улицы Ломоносова, где река вышла из берегов, и на ул. Кирова, 134, где возникла угроза подтопления жилых домов. "Все службы работают в связке, помощь оказывает республика - направляет дополнительную специализированную технику", - отметила мэр.
Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу в Крыму также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.