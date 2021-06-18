Поселок Форос под Ялтой остался без питьевой воды из-за отключения насосной станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Электричество отключили на насосной станции поселка Форос под Ялтой, населенный пункт остался без воды, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

Потоп после аномальных дождей в Крыму.

Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное

На эту тему

После продолжавшегося всю ночь дождя река Водопадная в Ялте вышла из берегов. Подтопление происходит в хозяйственной зоне, из-за чего город может остаться без света, сказала она ранее журналистам.

"Из-за отключения электричества в санатории "Форос" произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка. Работаем над устранением аварии совместно с водоканалом", - написала Павленко.

Также она сообщила, что в Алупке селевой поток сошел на дорогу. "Гаспра - утром произошло подтопление трансформаторной подстанции. Вода отведена, работа - в штатном режиме", - добавила Павленко.