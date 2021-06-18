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Система контроля вакцинации в Москве учтет данные только о совершеннолетних работниках

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании до 1 июля информационной системы, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новая система для контроля процесса вакцинации в Москве будет учитывать данные только о совершеннолетних сотрудниках. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"Так как к вакцинации на данный момент допускаются только совершеннолетние граждане, необходимый порог вакцинации сотрудников в 60% будет рассчитываться только среди совершеннолетних", - сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы до 1 июля создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, установленных в постановлении главного санитарного врача города.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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