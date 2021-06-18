В парках Москвы пройдет летняя перепись уток

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Летняя утиная перепись с 20 июня начнется в парках Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Двадцатого июня в парках Москвы начнут летнюю утиную перепись. Специалисты Мосприроды посчитают особей, опишут их пол, возраст, выводок и отметят места гнездования. Учитывают взрослых уток, выводки пуховичков, частично и полностью оперенных утят", - говорится в сообщении.

Раньше всех потомство дают кряквы - самая многочисленная и одна из самых крупных пород уток. Они встречаются практически во всех городских и природных парках. Многие кряквы зимуют в Москве, а гнездование начинают рано весной.

"Утиная перепись закончится в конце лета. В прошлом году у крякв появилось 732 утенка в 126 выводках. Всего в природных парках Москвы водоплавающие вывели 861 птенца", - говорится в сообщении.