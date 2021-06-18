В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области остаются подтопленными 130 жилых домов

ТАСС, 18 июня. Более 130 жилых домов и 160 приусадебных участков продолжают оставаться подтопленными в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области из-за прошедших в ночь на четверг сильных дождей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В трех регионах страны: в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области из-за сильных дождей подтопленными оказались 320 частных жилых домов, а также почти 380 приусадебных участков. На данный момент вода постепенно сходит, при этом все еще подтоплено более 130 жилых домов и свыше 160 приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.

В частности, по его данным, в Керчи и крымском селе Приозерное подтоплены 117 частных жилых домов и более 116 приусадебных участков, а также Керченская центральная больница, в Ростовской области - 15 частных домов и приусадебных участков. При этом в Краснодарском крае вода с подтопленных территорий сошла.

Кроме того, без света в Крыму продолжают оставаться 1 тыс. жилых домов с населением более 3 тыс. человек, а также пять социально значимых объектов. В Краснодарском крае энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Там объявлен режим ЧС регионального масштаба. Накануне также сильный дождь прошел в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае.