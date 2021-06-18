Северо-Кавказский федеральный университет увеличит на 10% число бюджетных мест в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет в 2021 году примет на 10% больше абитуриентов, чем годом ранее. В общей сложности в вузе число бюджетных мест превысит 3 тыс., сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе университета.

"В нынешнем году в СКФУ увеличилось количество бюджетных мест. Оно превысит 3 тыс., что на 350 единиц больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост пришелся на подготовку специалистов в области прикладной математики и электроэнергетики. Повезло и тем, кто планирует после окончания вуза связать свою жизнь с наукой. Они могут претендовать на дополнительные места в аспирантуре и ординатуре СКФУ", - говорится в сообщении.

В этом году университет откроет набор на две новые специальности - "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Технология продукции и организация общественного питания". Приемная кампания в вузе стартует 18 июня. В 2021 году университет присоединился к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", документы также можно прислать по почте, в электронной форме на сайте университета. Для поступления в СКФУ можно воспользоваться и специальным мобильным приложением.

Вступительные экзамены в университете организуют в дистанционном формате, в том числе и по творческим испытаниям. Тем, у кого нет технической возможности сдать экзамен дома, предоставят рабочее место в компьютерном классе вуза. В университете отмечают, что развитие дистанционных форматов при приеме документов и вступительных испытаниях позволит иногородним и зарубежным абитуриентам пройти все вступительные испытания быстрее и без лишних затрат.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России и более 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям: фармация, наноинженерия, строительство, туризм, экономика, журналистика, большой выбор направлений в области информационных технологий.