Роддом в Челябинске перепрофилировали для пациентов с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где ежедневно фиксируют порядка 90 новых случаев коронавируса, приняли решение перепрофилировать в ковидный стационар роддом горбольницы №8 в областном центре. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По данным местных властей, за счет перепрофилирования роддома количество специализированных коек в регионе увеличилось на 120 и превысило 1 600, порядка 10% из них свободны.

"Ситуация по коронавирусной инфекции в Челябинской области стабильна, небольшой рост показателей фиксируют в некоторых муниципалитетах. Мы видим рост в других регионах, поэтому должны быть готовы заранее к любому развитию ситуации. На сегодня в Челябинской области 15 госпитальных баз, большую часть заболевших COVID-19 принимает инфекционной центр в Малой Сосновке, было принято решение также увеличить количество коек на уже имеющихся базах, в частности, в горбольнице №8", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что рожениц будут направлять в областной перинатальный центр, где им окажут помощь на самом высоком уровне.

В пресс-службе областного Минздрава отметили, что все медицинские учреждения региона обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, опытными специалистами. В случае необходимости количество госпитальных баз оперативно увеличат.

По данным областного Минздрава на 18 июня, всего в регионе зафиксировали 64 612 случаев заражения коронавирусом (плюс 98 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 2 059 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.