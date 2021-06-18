Диетолог рекомендовала не пить больше 250 г кваса в сутки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Безопасная доза кваса для здорового человека составляет не более 250 г в сутки. Важно помнить, что любой квас относится к группе сладких сахаросодержащих напитков, сообщила ТАСС главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Согласно рекомендациям ВОЗ, потребление сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение потребления до 25 г несет дополнительные преимущества для здоровья. Эта норма с легкостью перекрывается несколькими стаканами сока или сладкого газированного напитка, а прибавьте туда еще порцию десерта, например, мороженого, - и вы употребите в два раза больше необходимого. Поэтому даже здоровым людям с нормальной массой тела не рекомендуется употребление кваса более одной порции в 200-250 г", - сказала Стародубова.

Она отметила, что квас - очень популярный напиток, в нем содержатся витамины группы В, он обладает прекрасными вкусовыми свойствами, но важно понимать, что в современных условиях практически любой квас - домашний или промышленный - относится к группе сладких сахаросодержащих напитков. Важно выбрать тот, где его содержится меньше, для этого при выборе продукта следует обращать внимание на пищевую и энергетическую ценность, ингредиентный состав, указанные на этикетке.

Это же правило касается сахаросодержащих напитков: соков, морсов, компотов, лимонадов - как промышленного, так и домашнего приготовления. Обилие в рационе сахара и сахаросодержащих продуктов неблагоприятно для здоровья, предупредила диетолог.

"Ряд широкомасштабных исследований подтверждает прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнула Стародубова.