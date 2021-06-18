Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат, а также работу фудкортов продлили до 29 июня в Москве. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках - тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал мэр в своем блоге.

Как поясняется в документе, по 29 июня включительно приостановлено оказание услуг общественного питания в фудкортах, посещение детских игровых комнат, посещение зоопарков. Также продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания за исключением обслуживания навынос, проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Также мэр сообщил об ограничении числа посетителей зрелищных мероприятий до 1 тыс. человек.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - написал мэр.

Также мэр сообщил, что было принято решение о закрытии фан-зон для болельщиков.