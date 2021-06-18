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Заболеваемость туберкулезом в России достигла минимума за все время наблюдений

За последние 20 лет заболеваемость снизилась почти в три раза, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в России за последние 20 лет снизилась почти в три раза, в частности, сегодня наблюдается исторический минимум заболеваемости за все время наблюдений. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась практически в три раза, а показатель смертности снизился почти в пять раз", - сообщил министр, выступая на Виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.

Мурашко также добавил, что ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза. При этом проблемой остается туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью и коинфекция туберкулеза и ВИЧ. "Мы будем сохранять объемы охвата тестированием, в том числе на лекарственно устойчивый туберкулез. В 2020 году 67% населения страны прошли профилактические медицинские осмотры", - добавил он.

"В РФ еще до пандемии был создан и успешно внедрен уникальный механизм - персонифицированный федеральный регистр лиц, больных туберкулезом, который в режиме реального времени может предоставлять информацию о каждом больном, прогнозировать эпидемическую обстановку, позволяет автоматизировать сбор всей статистической информации по туберкулезу", - рассказал министр.

При этом он отметил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году отмечалось некоторое снижение профилактических мероприятий, что может потенциально привести к росту заболеваемости в 2021 году и последующие годы.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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