Почти три месячных нормы осадков выпало в Херсонесе под Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Почти три месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Херсонеса под Севастополем, к серьезным последствиям это не привело, сообщила в пятницу ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Херсонесский маяк - норма 34 мм, а выпало 80 мм - почти три месячных нормы", - сказала Любецкая.

Она добавила, что "там ровная местность, ничего страшного не случилось, все ушло в море". "А в городе - меньше, 32 мм, особо страшного тоже ничего нет - бегут ручьи, чуть-чуть улицы подтоплены", - добавила синоптик.

В ГУ МЧС РФ по Севастополю сообщили, что спасатели за ночь провели две операции по спасению туристов, отдыхавших в палатках на пляжах в районе города. "Одна из них прошла в Балаклавском районе - наши сотрудники транспортировали на базу четвертой пожарно-спасательной части 15 человек из Свердловска, включая десять детей. Они обращались для обогрева", - сказал собеседник агентства.

Еще одной группе городские спасатели помогли на пляже "Васили". "В палатке находились шесть человек, из них трое детей. К месту были направлены спасатели ЦГЗ", - добавил представитель экстренного ведомства.

В городе в результате непогоды повалены деревья, частично подтоплены дома.

Ситуация в Крыму

В пятницу в Крыму ожидают усиление южного ветра 20-25 м/с. Прогнозируют очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.