COVID-free рестораны и закрытие фан-зон. В Москве ужесточили ограничительные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня включительно дополнительные ограничительные меры, действующие с прошлой недели из-за роста заболеваемости COVID-19, и ввел новые. Подробнее о решении московских властей - в материале ТАСС.
Продление и ужесточение мер
- Режим нерабочих дней с 21 июня отменяется.
- Остается в силе запрет на работу ресторанов, кафе и клубов с 23:00 до 06:00. Он не касается работы на доставку или навынос, а также продажи товаров и оказания бытовых услуг.
- Танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве будут закрыты, театры и кинотеатры при этом продолжат работу. Посещаемость зрелищных мероприятий будет ограничена 1 тыс. человек.
- Не будут работать фуд-корты, детские игровые комнаты и аналогичные заведения, а также зоопарк.
- Продлевается запрет на использование спортивных и детских площадок, беседок и других объектов в городских парках. При этом он не коснется "скамеек и иных подобных объектов".
COVID-free рестораны
- По просьбе бизнеса в столице с 19 по 29 июня проведут эксперимент по COVID-free ресторанам, которым разрешат работать по ночам.
- Предполагается, что от коронавируса будут привиты 100% сотрудников таких заведений, а гости либо тоже вакцинированы, либо переболели COVID-19 и имеют антитела.
- Для посещения "бесковидных" точек нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который горожане будут скачивать с сайта госуслуг.
- Несовершеннолетние смогут посещать COVID-free рестораны в сопровождении привившихся родителей и других законных представителей.
Ревакцинация и вакцинация мигрантов
- Обязательная вакцинация для некоторых категорий работников в Москве может занять 1,5-2 месяца.
- Для вакцинации мигрантов в Москве могут использовать "Спутник Лайт". Разрешение использовать для этого данную вакцину могут получить, по расчетам городских властей, в начале июля.
' ТАСС/Ruptly'