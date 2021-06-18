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COVID-free рестораны и закрытие фан-зон.
COVID-free рестораны и закрытие фан-зон.
COVID-free рестораны и закрытие фан-зон.
COVID-free рестораны и закрытие фан-зон.
COVID-free рестораны и закрытие фан-зон.

COVID-free рестораны и закрытие фан-зон. В Москве ужесточили ограничительные меры

© Сергей Карпухин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня включительно дополнительные ограничительные меры, действующие с прошлой недели из-за роста заболеваемости COVID-19, и ввел новые. Подробнее о решении московских властей - в материале ТАСС.

Продление и ужесточение мер

  • Режим нерабочих дней с 21 июня отменяется.
  • Остается в силе запрет на работу ресторанов, кафе и клубов с 23:00 до 06:00. Он не касается работы на доставку или навынос, а также продажи товаров и оказания бытовых услуг.
  • Танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве будут закрыты, театры и кинотеатры при этом продолжат работу. Посещаемость зрелищных мероприятий будет ограничена 1 тыс. человек.
  • Не будут работать фуд-корты, детские игровые комнаты и аналогичные заведения, а также зоопарк.
  • Продлевается запрет на использование спортивных и детских площадок, беседок и других объектов в городских парках. При этом он не коснется "скамеек и иных подобных объектов".

COVID-free рестораны

  • По просьбе бизнеса в столице с 19 по 29 июня проведут эксперимент по COVID-free ресторанам, которым разрешат работать по ночам.
  • Предполагается, что от коронавируса будут привиты 100% сотрудников таких заведений, а гости либо тоже вакцинированы, либо переболели COVID-19 и имеют антитела.
  • Для посещения "бесковидных" точек нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который горожане будут скачивать с сайта госуслуг.
  • Несовершеннолетние смогут посещать COVID-free рестораны в сопровождении привившихся родителей и других законных представителей.

Ревакцинация и вакцинация мигрантов

  • Обязательная вакцинация для некоторых категорий работников в Москве может занять 1,5-2 месяца.
  • Для вакцинации мигрантов в Москве могут использовать "Спутник Лайт". Разрешение использовать для этого данную вакцину могут получить, по расчетам городских властей, в начале июля. 
' ТАСС/Ruptly'

 

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