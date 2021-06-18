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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте из-за подтопления на дорогах организовали подвоз детей до пунктов сдачи ЕГЭ

В городе 18 июня проходит экзамен по иностранному языку. При этом те, кто не попал на ЕГЭ из-за непогоды, смогут его сдать 28 или 29 числа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ялты, где из-за обильных осадков река вышла из берегов, а также подтоплены жилые дома и соцобъекты, организовали подвоз детей к пунктам сдачи ЕГЭ по иностранному языку, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

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"Сегодня в Ялте - день сдачи ЕГЭ по иностранному языку, начало в 10:00. С утра совместно с депутатами организовали подвоз деток, которые не могли добраться к пунктам проведения экзамена", - написала Янина.

По ее словам, дети, которые не смогли попасть на экзамен из-за последствий непогоды, смогут сдать экзамен позже.

"Прошу не волноваться и тем, у кого в связи с погодными условиями нет возможности прибыть на экзамен. Сдать его можно будет в дополнительный период - 28 или 29 июня. Списки таких деток от нас уйдут сегодня до конца дня в Министерство образования региона", - добавила мэр города.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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