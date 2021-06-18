Forbes: Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, так как российские курорты оказались перегружены, сообщил в пятницу журнал Forbes со ссылкой на два источника.

"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", - сказал источник, уточнив, что может быть открыто семь рейсов в неделю.

Окончательного решения еще нет, пишет издание. Forbes направил запрос представителю оперативного штаба.

Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом. Делегация вернется в Москву вечером 18 июня. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах.