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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Ливень с градом прогнозируют в Симферополе в ближайшие часы

Скорость ветра усилится в городе до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде в Симферополе в ближайшие два-три часа и усилении ветра на территории Крыма до 25 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в ближайшие два-три часа в Симферополе ожидается очень сильный дождь (более 30 мм), а также на территории Республики Крым дожди, грозы, град, усиление южного ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в минувшие сутки и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу сильные дожди обрушились на Ялту, в регионе действует штормовое предупреждение.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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