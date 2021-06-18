Ливень с градом прогнозируют в Симферополе в ближайшие часы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде в Симферополе в ближайшие два-три часа и усилении ветра на территории Крыма до 25 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в ближайшие два-три часа в Симферополе ожидается очень сильный дождь (более 30 мм), а также на территории Республики Крым дожди, грозы, град, усиление южного ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в минувшие сутки и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу сильные дожди обрушились на Ялту, в регионе действует штормовое предупреждение.