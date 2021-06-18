Минздрав заявил, что ревакцинироваться после вакцинации "Спутником V" нужно ежегодно

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Ревакцинацию после вакцинации "Спутником V" необходимо делать ежегодно или раз в два года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

"Можно ли после вакцинации "Спутником" ревакцинироваться "Спутником"? Однозначно, да. Это первая наша вакцина, эффективная, признана в 65 странах. Ревакцинироваться "Спутником" через год, через два нужно, его эффективность сохраняется", - сказал Гриднев.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на Гриднева, что промышленное производство "Спутника V" сегодня гораздо больше, поэтому распространение этого препарата и поставки в РФ тоже больше.

Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.