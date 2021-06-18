Вода ушла из подтопленных сел в Ленинском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Ситуация в подтопленных населенных пунктах в Ленинском районе Крыма стабилизировалась. Как рассказал в пятницу ТАСС председатель районного совета Олег Водопьянов, вода ушла из сел Новоотрадное и Приозерное.

"Ситуация стабилизировалась, вода сошла. В Новоотрадном у нас была ситуация чрезвычайная, это Белинское сельское поселение, и в Приозерном. В Новоотрадном сделали дренаж к морю, вода вся сошла, остался ил, грязь в домах, некоторые подвальные помещения еще затоплены, - рассказал собеседник. - По Приозерному принято решение сделать дренаж в ближайший карьер, таким образом отсечь эту воду, чтобы она вообще сюда не шла".

По словам председателя районного совета, в результате дождей в карьере в Приозерном уже образовался водоем длиной около 150 м. В селе полностью восстановлена подача воды. В Новоотрадном завершается работа по откачке воды в районе трансформаторной подстанции, от которой запитан детский лагерь с эвакуированными из подтопленных домов детьми.

Накануне в результате дождей ряд базовых станций связи в Крыму, в том числе и в Ленинском районе, был выведен из строя. Как отметил Водопьянов, в настоящее время связь есть во всех сельских поселениях.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов, при этом вероятность выпадения осадков еще сохраняется. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.