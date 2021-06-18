Мишустин поручил проанализировать программы подготовки кадров для авиационной отрасли

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпромторгу и Минпросвещения при участии ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" проанализировать действующие программы подготовки кадров для авиационной отрасли и уточнить задания госплана подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства РФ.

Мишустин 3 июня посетил Ульяновскую область. Здравоохранение и образование были ключевыми темами рабочей поездки премьера в регион. По итогам он утвердил перечень поручений.

"Поручено проанализировать действующие программы подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим образованием для авиастроительной отрасли и уточнить задания государственного плана подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы", - говорится в перечне поручений премьера по итогам его рабочей поездки в Ульяновскую область.

О результатах поручено доложить в правительство РФ до 1 апреля 2022 года.