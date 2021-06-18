В Калмыкии выявили больше всего нарушений при приготовлении пищи среди школ регионов ЮФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил факты нарушения технологий приготовления пищи в школьных столовых Калмыкии в 13,5% случаев, сообщила в пятницу на совещании в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Нарушения технологии приготовления блюд [в регионах ЮФО] выявлены в ходе проверок приблизительно в 3% случаев, более высокие проценты в Республике Калмыкия - 13,5%", - сказала Брагина.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора, специалисты службы проверили более 600 поставщиков продуктов для школьных столовых. "Нарушения законодательства выявляются у 83% поставщиков. Наибольшая доля выявленных нарушений отмечалась в Ростовской области и Краснодарском крае", - отметила Брагина.

Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации более 2 тонн пищевой продукции, которая не соответствовала требованиям. Более половины такой продукции была выявлена в Ростовской области.