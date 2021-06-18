В Приамурье ограничили работу ночных заведений и общественных пространств из-за COVID-19

ТАСС, 18 июня. Власти Амурской области запретили работать развлекательным заведениям в ночное время, а также находиться в торговых центрах детям до 14 лет без сопровождения взрослых. Такие меры вводят в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона введены дополнительные ограничения. Так, будет ограничена деятельность ночных клубов (дискотек, танцполов) и иных аналогичных объектов, установлен для них режим работы с 7 часов до 23 часов. В остальное время такие заведения могут работать "на вынос". <...> Запрещено нахождение в торгово-развлекательных центрах <...> детей (лиц, не достигших возраста 14 лет) без сопровождения родителей (законных представителей)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в кинотеатрах и концертных залах устанавливают шахматную рассадку посетителей с заполнением залов не более 50% от общей вместимости. Приостановлена работа бесплатных точек для доступа в интернет.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Амурской области зафиксировали 23 243 человека с коронавирусом, 21 812 выписаны с выздоровлением, на лечении находятся 1 032 пациента. В Амурской области вакцинацию от COVID-19 прошли 31,3% от планового числа жителей.