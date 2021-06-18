Начался второй этап студенческого конкурса "Твой ход"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса для студентов "Твой ход" объявили о старте второго этапа проекта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Впереди студентов ждут очень интересные испытания, в процессе которых они получат новые профессиональные компетенции, навыки командного взаимодействия, наработают лидерские и коммуникационные качества. "Твой ход" позволит ребятам создать свое портфолио, с которым они смогут идти дальше во взрослую жизнь", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО Алексея Агафонова.

По данным организаторов, в рамках второго этапа, который продлится до 10 августа, участникам предстоит выбрать направление, определиться с личным или командным форматом работы и решить кейс от партнеров конкурса. "В третий этап выйдут только 10 тыс. лучших студентов России", - отмечается в пресс-релизе.

Всероссийский конкурс "Твой ход" стартовал 8 апреля. Присоединиться к мероприятиям конкурса могут любые российские студенты, но за главные призы будут соревноваться студенты бакалавриата и специалитета невыпускного семестра. Двести молодых людей получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей - дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Конкурс "Твой ход" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.