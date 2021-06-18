Опрос: более 26% предпринимателей в России будут мотивировать сотрудников вакцинироваться

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мотивировать коллективы на вакцинацию от коронавируса нового типа планируют 26,3% российских представителей сектора микро- и малого бизнеса. Об этом говорится в опросе технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр, который есть в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. респондентов из 86 регионов страны.

"Как-либо воздействовать на коллективы с тем, чтобы побудить их сделать прививку, планируют 26,3% предпринимателей. Из них 15,5% проведут разъяснительную работу о необходимости вакцинации. 7,9% респондентов считают, что побудить сделать прививку могут дополнительные выплаты и прочие привилегии, но 5,2% готовы предоставить их своим сотрудникам только при условии, если эти расходы покроет государство", - говорится в исследовании.

Премировать привившихся сотрудников за собственный счет готовы 2,7% предпринимателей. В то же время, 2,9% бизнесменов намерены ввести для своих работников обязательное требование о вакцинации, а также меры взыскания для тех, кто отказывается прививаться. Не готовы воздействовать на сотрудников с целью мотивировать их вакцинироваться 62,6% российских представителей микро- и малого бизнеса.

Большинство - 48,6% опрошенных предпринимателей - заявили, что не будут прививаться. Только 11,3% респондентов имеют положительное отношение к вакцинации и уже привились сами. Еще 28,8% полагают, что вакцина поможет остановить пандемию нового коронавируса, но пока опасаются прививаться.

Отвечая на вопрос о новых ограничениях для борьбы с распространением инфекции, 59,8% опрошенных предпринимателей заявили, что "проигнорируют рекомендации в той части, где это возможно". Режим работы не собираются менять 39,2% респондентов - все сотрудники будут работать как обычно. Режим частичной удаленной работы планируют ввести 40,9% предпринимателей.

О вакцинации в Москве

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.