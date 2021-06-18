Опрос показал, что вакцинация от коронавируса значительно снижает уровень тревожности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вакцинация от COVID-19 значительно снижает уровень тревожности, сообщает РАНХиГС со ссылкой на исследование научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС, которое проводилось в апреле.

В рамках исследования было опрошено 1 500 человек старше 18 лет в 30 субъектах России. Выборка включала представителей основных социально-демографических групп населения.

"Больше половины респондентов заявили о наличии опасений инфицирования коронавирусом. Наиболее высокий уровень тревожности наблюдается среди старшего поколения россиян, у женщин с детьми, среди граждан с низкой самооценкой здоровья. При этом уровень опасений заболеть COVID-19 снижается почти вдвое после вакцинирования и выявления наличия антител", - говорится в сообщении.

Данные показывают, что уровень опасений заболеть COVID-19 напрямую коррелирует с фактом вакцинации, отмечает РАНХиГС.

"Если респонденты еще только планируют сделать прививку от COVID-19, опасения заразиться инфекцией составляют 72,5%, после введения первого компонента вакцины - 66%, после введения второго - 56,5%, а при наличии выявленных антител к COVID-19 снижение становиться еще более очевидным - 42,6%", - говорится в сообщении.

Высокий уровень опасений

В целом россияне сильно опасаются заразиться COVID-19 - об этом заявили 54% опрошенных.

"Чаще всего вероятность столкнуться с этой инфекцией беспокоит женщин с детьми - 59,8%, самый низкий уровень опасений у бездетных мужчин - только 35,6%. Наибольшие различия отмечаются в зависимости от возраста обследуемых: по мере его повышения страхи возрастают, причем после 40 лет - нарастают стремительно", - говорится в сообщении.

Так, в возрастной группе 18-24 года опасаются заболеть коронавирусом 41,5%, в группе 30-39 лет - 42,9%, в группе 40-49 лет таких респондентов уже 53,2%, а среди респондентов старше 60 лет - 66,1%.

"Это согласуется с выводами медиков о том, что наибольшую опасность COVID-19 создает именно для старших возрастных групп", - отмечается в сообщении.

Значительные различия в уровне тревожности фиксируются у граждан в зависимости от состояния здоровья. Если страх перед коронавирусом присутствует только у 35,2% респондентов, считающих себя здоровыми, то в группе с низкой самооценкой состояния здоровья этот показатель достигает 73,7%. Опасения заболеть коронавирусом, пусть и в сравнительно небольшой степени - до 39,6%, но фиксируются у респондентов, которые уже переболели им.

Выводы исследования

Авторы исследования отмечают, что на оценки граждан непосредственное влияние оказывает статистика заболеваемости - в период ее увеличения, наблюдается рост беспокойства за свое здоровье.

"Одним из способов выхода из стрессовой ситуации для граждан является набирающая темпы вакцинация населения от COVID-19: она не только защищает от коронавируса, но и, как показывают данные опроса, способствует снижению уровня тревожности граждан", говорится в выводах исследования, которые приводятся в сообщении.

"Вакцинация является лучшей стратегией защиты. Это касается и тех категорий граждан, которые больше других уверены в своем здоровье, поскольку у них может возникнуть ложная иллюзия защищенности, что создает потенциальные риски для окружающих", - отмечает один из авторов исследования - кандидат социологических наук, директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида, слова которого приводятся в сообщении.