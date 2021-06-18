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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Аксенов направил в Ялту, где из-за дождей подтопило улицы, своего заместителя

Вице-премьер правительства региона Игорь Михайличенко будет контролировать ход ликвидации последствий непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко направлен в Ялту, где после продолжительных дождей вышла из берегов река, подтоплены улицы, остановлено движение транспорта, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

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"В связи с ситуацией, связанной с подтоплением города Ялты из-за обильных дождей, на месте работают сотрудники МЧС. Также для контроля ситуации в город направлен заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко", - написал Аксенов.

Сам Аксенов находится в Керчи, где после ливней с четверга подтоплены жилые дома, а по улицам перемещаются на моторных лодках и вплавь. "Перед нами стоит задача как можно быстрее ликвидировать последствия подтопления в Керчи. В ближайшее время после схода воды и откачки ее насосами будет начата активная работа по уборке города от намытой грязи и т. д. Продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от непогоды", - добавил Аксенов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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