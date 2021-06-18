СЖР приветствовал отклонение закона об ужесточении правил цитирования для СМИ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) приветствует решение президента РФ Владимира Путина, который наложил вето на закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Об этом в пятницу ТАСС заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Союз журналистов России с самого начала выступал против принятия данной законодательной инициативы, так как в случае появления такого закона он создавал бы дополнительные и неоправданные препятствия для работы журналистов. Кроме того, появление такого закона могло бы способствовать появлению у многих наших коллег внутреннего редактора, который активно бы препятствовал работе в частности журналистов-расследователей. Поэтому Союз журналистов может только приветствовать такое решение главы государства", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. Действующее законодательство не предполагает ответственности для редакции, главного редактора и журналиста за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <...> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".

При этом принятыми поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты освобождаются от ответственности только в том случае, если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".