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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся увеличилось на 9 056 - это максимум с начала пандемии
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 9 056, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Всего с начала пандемии в столице было выявлено 1 269 145 случаев. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,72%. Днем ранее было выявлено 6 195 инфицированных.

За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 276, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 3 784 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 110 399. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 470 человек.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти считают, что в пятницу, 18 июня, число заразившихся коронавирусом людей в Москве может превысить 9 тыс., это означает рост показателей в три раза.

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РоссияПандемия COVID-19
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