Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до 1,04

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в пятницу увеличился до 1,04 на фоне максимума с начала пандемии по числу заболевших за сутки. В России показатель вырос до 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России за сутки подтвердили 17 262 случая заражения, что стало самым высоким показателем с 1 февраля. В Москве выявили 9 056 инфицированных, и это новый максимум за всю пандемию (предыдущий, зарегистрированный 24 декабря прошлого года, составил 8 203).

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент не оказался ниже единицы. В Ростовской области он держится на отметке 1, в Иркутской и Самарской областях индикатор вырос до 1,06, в Санкт-Петербурге, где подтвердили максимальное с 6 марта число новых случаев, - до 1,08.

В Воронежской и Нижегородской областях показатель составил 1,11, в Свердловской области - 1,13, в Красноярском крае - 1,15, в Подмосковье - 1,29.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.