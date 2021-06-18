Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 в РФ может быть связан с новым штаммом коронавируса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, в том числе в Москве, может быть вызван появлением новой мутации вируса. Если она вытеснит другие, регионы по темпам распространения заболевания догонят столицу, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В пятницу стало известно, что за сутки в России подтвердили 17 262 случая заражения, это максимум с 1 февраля. Больше половины заразившихся пришлось на Москву, где выявили максимальные за всю пандемию 9 056 инфицированных.

"Самое главное, нужно выяснить, чем люди болеют. Моментально сделать сиквенс, то есть определить последовательность нуклеиновых кислот и понять, чем отличается новый штамм, является ли он реально "московским". Если это совсем новый штамм, то вторая задача - посмотреть, чем болеют люди сейчас и болеют ли вакцинированные", - сказал Жемчугов ТАСС в пятницу.

Если среди привившихся окажется много заболевших, необходимо будет обновлять состав существующих вакцин, считает он. При этом, по словам специалиста, сейчас изменить препарат несложно.

Врач предполагает, что новый штамм заразнее предыдущих: если раньше один заболевший заражал в среднем двух человек, то сейчас - шесть-восемь. "Если этот штамм будет иметь преимущество в распространении, то регионы неизбежно догонят Москву по заболеваемости", - добавил эксперт.