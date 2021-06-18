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Поезд вакцинации от коронавируса отправится в труднодоступные районы Поморья 22 июня

Состав посетит Плесецкий и Онежский районы региона

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Специальный поезд вакцинации от новой коронавирусной инфекции отправится в Плесецкий и Онежский районы Архангельской области 22 июня, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона.

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"Поезд вакцинации от COVID-19 поедет в Онежский и Плесецкий районы 22-24 июня", - сказали в пресс-службе.

Это необходимо для того, чтобы жители станций, где нет автомобильных дорог, смогли сделать вторую прививку от новой коронавирусной инфекции, тем самым завершив полный вакцинальный комплекс. Первый рейс поезда состоялся 1-4 июня. Тогда прививку сделали 304 человека.

На сегодня полный вакцинальный комплекс от COVID-19 в области получили более 112 тыс. человек, более 133 тыс. жителей региона прошли первый этап вакцинации. Для обеспечения иммунитета у 60% процентов взрослого населения необходимо привить около 516 тыс. человек. Достичь этого показателя по модели коллективного иммунитета планируется в октябре 2021 года.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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