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Пандемия COVID-19

Эксперт: реальные цифры заболеваемости COVID-19 в России гораздо больше официальных

Статистика не учитывает все случаи заражения, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицина" Евгений Тимаков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Статистика выявления новых случаев новой коронавирусной инфекции не учитывает все случаи заражения, в том числе людей, которые на данный момент находятся в отпусках. Реальные цифры по заболеваемости, в частности, в мегаполисах, гораздо выше, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля, в Москве - 9 056 заболевших ковидом за сутки, что стало максимумом с начала пандемии.

"Мы не видим полную статистику по России, вероятней всего, она тоже плачевная. Мы видим статистику городов, которые пристально, скажем так, отслеживают ситуацию. Мы должны понимать, что из мегаполисов многие люди сейчас уехали в отпуск, и мы видим статистику полупустого города, вопрос, насколько она может быть реально выше и где сейчас те люди, которые проконтактировали. Они уехали в регионы, <...> если бы все были дома, мы увидели бы совершенно другие цифры, и они будут расти в любом случае", - сказал он в пятницу ТАСС.

Всего в РФ зарегистрировано 5 281 309 случаев заражения, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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