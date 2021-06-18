Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков вернули в полицию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дело об административном правонарушении о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя и вернул его в полицию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию", - сказали агентству, не уточнив иных деталей.​​​​​

Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. В апреле Лига безопасного интернета обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить на предмет пропаганды запрещенных веществ два интервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем и с исполнителем Моргенштерном.