Кремлевский дворец отменил выпускной бал из-за ухудшения эпидобстановки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

"В связи с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Государственный Кремлевский дворец отменяет проведение всероссийского школьного выпускного бала", - сказал представитель ГКД.

Собеседник агентства напомнил, что выпускники должны были отметить праздник на пяти традиционных площадках: Александровский сад, Сапожковая площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный двор. Бал "Выпускник-2021" был намечен на 25 июня.

"К сожалению, в нынешних условиях проведение столь масштабного мероприятия не представляется возможным. Мы надеемся, что ребята с пониманием отнесутся к этому, и хотим им пожелать успешно сдать оставшиеся экзамены и поступить в желаемые вузы", - добавил Ярошевский.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 177,5 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 281 309 случаев заражения, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.