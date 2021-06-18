Бурейская ГЭС увеличила расход воды из-за паводка в Приамурье

ТАСС, 18 июня. Бурейская ГЭС в Амурской области увеличила расход воды через гидроузел из-за дождевого паводка на реках региона. Об этом сообщается на странице ГЭС в Instagram в пятницу.

"Бурейская ГЭС увеличивает расход воды через гидроузел для создания дополнительной противопаводковой емкости водохранилища. Решение об изменении режима было принято Амурским БВУ по предложению правительства Хабаровского края. С сегодняшнего дня расход воды увеличен до 2 600±300 куб. м/с. Все заинтересованные службы и организации региона оповещены об изменении режима", - говорится в сообщении.

Накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень воды в реке Амур вызывает опасения, прогноз по паводкам неблагоприятный, а ожидаемые сбросы на Бурейской и Зейской ГЭС могут серьезно осложнить ситуацию.

В сообщении уточняется, что для пропуска паводковых вод на Бурейской ГЭС открыто пять затворов поверхностного эксплуатационного водосброса. Установленный режим работы станции не представляет угрозы для поселений и не скажется негативным образом на паводковой ситуации в бассейне реки Амур.

"Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды. Нижне-Бурейская ГЭС, расположенная ниже по течению Буреи, работает в транзитном режиме. По данным на 18 июня 2021 года уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС достиг отметки 249,73 м (НПУ Бурейской ГЭС - 256 м). Средний приток за прошедшие сутки составил 1 159 куб. м/с", - говорится в сообщении.

В регионе с конца мая введен режим ЧС из-за паводков и повреждения дорог. Сейчас с подъемом уровня воды в Амуре и других реках размыло участки нескольких дорог, без транспортного сообщения остались семь поселений. В граничащем с Приамурьем Хабаровском крае также идет повышение уровня воды в Амуре.