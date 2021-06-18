В Крыму прогнозируют неустойчивую погоду почти до конца июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Погода в Крыму почти до конца месяца будет носить неустойчивый характер, предпосылок для образования антициклона над полуостровом пока нет. Об этом в пятницу сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Я пока ее (устойчивой солнечной погоды) не вижу в ближайшие дни и почти до конца месяца. Должен установиться антициклон. Это отсутствие облаков, невозможность их образования и осадков. Такого пока не видим", - сказала собеседница агентства.

Как отметила Любецкая, пик непогоды, которая обрушилась на Крым в последние два дня, уже пройден. К вечеру пятницы дожди должны прекратиться. "Дожди, конечно, сохранятся в течение дня, но таких интенсивных осадков мы уже не ожидаем. Циклон постепенно смещается на западную акваторию Черного моря. Вечером осадки прекратятся, ночью без осадков", - отметила руководитель гидрометцентра.

В субботу, по прогнозу синоптиков, осадков не ожидается, однако в ночь на 20 июня над Крымом образуется очередной циклон. "Опять [пройдут] дожди, местами очень сильные, но процесс не будет такой мощный, - сказала Любецкая. - 21-23 июня тепло, жарко, но там появляется вероятность образования внутримассовых локальных дождей, которые образуются на юге вследствие прогрева воздуха значительного и влажности воздуха. Гарантировать, что не будет осадков, не можем, но погода будет приятной".