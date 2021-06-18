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Жители Павловского района Кубани подали более 650 заявок на обследование домов после града

Группы спасателей уже проводят в районе первичный, частичный ремонт кровли в пострадавших от непогоды домах

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Жители Павловского района Краснодарского края, где в среду прошел град, подали более 650 заявок на обследование домов с целью установления ущерба, спасатели помогают людям с первичным ремонтом крыш, сообщил журналистам в пятницу министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков.

В станице Новопластуновская в Павловском районе в среду прошел дождь и град, были повреждены кровли почти 500 частных домов, в муниципалитете введен режим "Чрезвычайная ситуация", накануне велась оценка ущерба.

"По результатам объезда и оценки, сформированы и работают группы спасателей. Они проводят первичный, частичный ремонт кровли: запенивают отверстия, демонтируют разбитый шифер и укрывают пленкой открытые участки. Всего от жителей приняли 655 заявок на обследование. Количество обращений на оказание помощи спасателей постоянно пополняется", - приводит пресс-служба администрации края слова Штрикова.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился оказать материальную помощь жителям: по 10 тыс. рублей выплатят оказавшимся в зоне действия ЧС и по 50 тыс. - тем, у кого повреждено имущество.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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