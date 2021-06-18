В РАНХиГС заявили, что задержание Корищенко не связано с его работой в академии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Задержание финансиста Константина Корищенко не связано с его текущей работой на должности заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), заявил ТАСС в пятницу проректор РАНХиГС Иван Федотов.

"По информации от следственных органов в настоящий момент в отношении Константина Корищенко ведутся следственные действия, не связанные с его работой в РАНХиГС", - заявил он.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи задержали в Москве Корищенко, а также бизнесмена Максима Пальчуна. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи, вменяемой фигурантам, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, следователи просят отправить обвиняемых в СИЗО. Задержанные в суд пока не доставлены. Дело расследует следственный департамент МВД России. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Корищенко - российский финансист. С 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.