Песков переадресовал в оперштаб вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможности возобновления авиасообщения России с Турцией находится в компетенции оперативного штаба при правительстве РФ.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для правительственного штаба. Они принимают решение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, может ли быть авиасообщение с Турцией возобновлено 1 июля.

Ранее журнал Forbes сообщил со ссылкой на два источника, что российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, так как российские курорты оказались перегружены.