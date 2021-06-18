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Пандемия COVID-19

Песков переадресовал в оперштаб вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией

Журнал Forbes ранее сообщил, что российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможности возобновления авиасообщения России с Турцией находится в компетенции оперативного штаба при правительстве РФ.

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Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для правительственного штаба. Они принимают решение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, может ли быть авиасообщение с Турцией возобновлено 1 июля.

Ранее журнал Forbes сообщил со ссылкой на два источника, что российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, так как российские курорты оказались перегружены.

Теги
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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