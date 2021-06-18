Фитнес-клубы готовят мотивирующие программы для вакцинации сотрудников и клиентов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы решили мотивировать сотрудников к вакцинации от коронавируса дополнительными днями отдыха во время отпуска. Отдельные мотивационные программы запускаются и для посетителей, сообщила в пятницу ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Мы решили внедрить антиковидные мотивационные программы, стимулирующие вакцинацию как сотрудников, так и посетителей фитнес-клубов России, сработав на опережение, не дожидаясь аналогичного развития событий в регионах. Сотрудники фитнес-клубов в качестве поощрения получат 1-2 выходных дня после вакцинации, либо воспользуются дополнительными днями отдыха во время отпуска. Мы запустили розыгрыши годовых карт для клиентов, в том числе бонусы в виде различных подарочных услуг, которые на данный момент внедрили во многих регионах", - сказала она.

По ее словам, многие члены фитнес-сообщества решились на более оперативные действия. В частности, они "работают с органами охраны труда, с организациями, которые направляют мобильные бригады в фитнес-клубы, чтобы вакцинировать сотрудников на месте".

Некоторые представители отрасли проводят информационно-разъяснительную работу среди сотрудников и посетителей совместно с медицинским сообществом. Такие примеры есть в Москве, Московской, Рязанской и Новгородской областях, уточнила Силина.

При этом Национальное фитнес-сообщество выступает за создание "государственного платформенного решения, способного обеспечить оперативный учет, мониторинг и безопасность процесса сбора, передачи хранения данных о вакцинированных, занятых на предприятиях коммерческого сектора".

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.

О вакцинации

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Некоторые другие регионы также ввели обязательную вакцинацию части работающих граждан.

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, говорил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.