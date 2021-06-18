Мишустин сообщил, что подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19

"Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано все для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - сказал председатель кабмина в пятницу во время общения с руководителями ведущих медицинских учреждений в новом детском инфекционном корпусе больницы в Коммунарке.

Премьер обратил внимание региональных руководителей на то, что в постановлении "прописаны все соответствующие элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации". "Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен", - пояснил Мишустин, добавив, что для этого "надо привлекать медицинские страховые организации".

"Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID-19 осложняются, и, надеюсь, что также и все россияне смогут воспользоваться этой услугой", - отметил Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что углубленная диспансеризация начнется в РФ с 1 июля.