Власти Ялты временно прекратили подачу воды в городе

"Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически во всем регионе", - сказала Павленко.

Она добавила, что в Ялте будут сформированы графики подачи воды населению. В министерстве ЖКХ Крыма журналистам пояснили, что решение о прекращении водоснабжения принято вследствие повышенной мутности воды.

Мэр сообщила, что также в центре Ялты и в 10-м микрорайоне временно отключат электроэнергию. Она попросила отнестись жителей города к неудобствам с пониманием и спокойствием.

Ранее сообщалось, что власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за возникших подтоплений, потоками воды сносит автомобили, жертв среди населения нет. В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их. Ранее сообщалось, что в городе ограничено движение общественного транспорта.

В пятницу в Крыму ожидается усиление южного ветра 20-25 м/с. Прогнозируются очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град.