Подтопления после сильного ливня заблокировали работу станции скорой помощи в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Станция скорой помощи оказалась заблокирована в результате продолжительного ливня в Ялте, к работе в городе сейчас привлечены бригады из соседних районов и Симферополя, сообщил в пятницу журналистам директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Власти курортной Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных ливней, сообщила ранее журналистам глава администрации города Янина Павленко.

"Мы стали заложниками территориального расположения нашей станции, по сути оказались в эпицентре. Но, несмотря на то, что часть бригад оказалась заперта на подстанции, сейчас оперативно были перекинуты бригады из Симферополя, силы медицины катастроф были переброшены на Ялту. Плюс мозаичным методом перетянули бригады из отдаленных районов, то есть Алушта начала прикрывать Гурзуф, Алупка взяла ту часть, которая ближе к ней", - сказал Олефиренко.

Он уточнил, что пока летальных случаев или связанных с тяжелыми травмами из-за потоков воды в Ялте не было. "Люди испугались, сидят дома и в основном страдает автотранспорт", - считает Олефиренко.