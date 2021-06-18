Песков: страшно деление россиян на больных и здоровых, а не на привитых и непривитых

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль не ожидает социальной напряженности от введения мер, благоприятствующих привитым от коронавируса гражданам. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не вызывает [опасений]", - ответил представитель Кремля на вопрос, опасаются ли власти роста социальной напряженности из-за деления граждан по признаку вакцинации от коронавируса, когда для привитых будут, например, созданы отдельные зоны в кафе и ресторанах.

"Самое страшное деление россиян - на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и на тех, кто не лежит. И вот чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно", - подчеркнул Песков.